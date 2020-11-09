У девочки перелом ноги: в Екатеринбурге на ребенка упала фанера от забора

На девочку упала плохо закрепленная часть забора Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне днем порывом ветра снесло плохо закрепленную часть забора, ограждающего место строительства жилого комплекса в районе улиц Блюхера - Раевского. Фанера упала на проходившую мимо 16-летнюю девочку. Врачи диагностировали у нее перелом ноги. К ситуации подключилась прокуратура.

- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий устанавливает обстоятельства произошедшего, в том числе компанию-застройщика территории. Также будет установлены лица, ответственные за установку и содержание ограждения, а также иные обстоятельства, имеющие значение, - рассказали в ведомстве.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.