Работники ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК победили в чемпионате России по производственному менеджменту

Участник команды Андрей Варивода Фото: ЕВРАЗ НТМК

Сборная команда ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК впервые одержала абсолютную победу в VII Чемпионате России по производственному менеджменту.

Чемпионат по производственному менеджменту проходил в режиме онлайн четыре дня. Участники решали конкретную производственную задачу, доставшуюся им в результате жеребьевки. Уральской команде необходимо было достичь максимальной прибыли на трубопрокатном заводе. Менеджеры по развитию Бизнес-системы ЕВРАЗа Денис Попов, Александр Байгозин, Андрей Варивода, Олег Микрюков, Егор Макушев активно взаимодействовали с заказчиком проекта, поставщиками оборудования, использовали нестандартные решения при достижении цели. Жюри конкурса оценило слаженность команды, использование актуальных бизнес-инструментов, альтернативных решений.

«Сегодняшняя победа – подтверждение квалификации и способностей наших сотрудников. Участие в подобных чемпионатах – полезный опыт для командного и личного развития», - подчеркнул директор по развитию бизнес-системы ЕВРАЗа Дивизиона «Урал» Денис Булгаков.

Помимо уральской команды ЕВРАЗа, в Чемпионате приняли участие менеджеры Дивизиона «Уголь», они победили в номинации «Визуализация, лучший слайд-виннер».

Чемпионат России по производственному менеджменту проводится с 2014 года на основе деловых игр, разработанных в МГТУ им. Н.Э. Баумана. В нем принимают участие ведущие предприятия России и стран СНГ: ЕВРАЗ, НЛМК, горно-металлургическая компания ERG (Казахстан) и др., а также студенты высших учебных заведений. Помимо конкурсной части в рамках Чемпионата проходят мастер-классы по бережливому производству от ведущих экспертов России.