Уральские спортсмены привезли с чемпионата мира по самбо в Сербии золотую и бронзовую награды

Фото: пресс-служба УГМК

Уральские спортсмены из Клуба самбо УГМК привезли с чемпионата мира по самбо в Сербии золотую и бронзовую награды. Соревнования проходили в городе Нови Саде с 5 по 8 ноября. «Золото» на соревнованиях завоевал Владимир Гладких. Самбист одержал победу в категории до 57 килограмм.

Для уральского спортсмена это состязание было дебютным. Как рассказали в пресс-службе УГМК, Владимир Гладких получил возможность участвовать в турнире, когда из строя выбыл первый номер сборной, чемпион России-2020 москвич Саян Хертек. В итоге уральский спортсмен полностью оправдал доверие тренеров.

- Последовательно разобравшись со своими соперниками на предварительных стадиях, в финале он также продемонстрировал большой опыт и класс. Тактически грамотно выстроив поединок с Акмалиддином Каримовым из Таджикистана, Гладких спокойно и уверенно сохранил минимальный перевес 1:0 вплоть до победного свистка арбитра, - рассказали в пресс-службе УГМК.

Там также отметили, что спортсмен завоевав главный трофей мирового самбо, верхнепышминец сделал, наверное, самый лучший подарок себе на день рождения, который отметил 8 ноября.

В чемпионате также отличился еще один уральский спортсмен Герман Сорокин. Он завоевал «бронзу» первенства мира среди юношей. Для того, чтобы побороться за «золото», самбисту не хватило совсем чуть-чуть.

- Полуфинальный поединок с Юлианом Арапаном (Молдова) изобиловал обоюдными шансами, однако в концовке сильнее оказался молдавский спортсмен и вырвал победу со счетом 4:2. Разочарованию Сорокина не было предела. Но он быстро сумел взять себя в руки и в схватке за третье место досрочно победил Дмитрия Жебчука (Украина), проведя эффектный болевой прием, - отметили в пресс-службе УГМК.

По словам тренера КС УГМК Михаила Суханова для Германа это был первый международный старт. Всего свердловские самбисты выиграли в Сербии 12 наград различного достоинства.