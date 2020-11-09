В Нижнем Тагиле водитель автобуса насмерть сбил женщину

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

В 6 часов утра 9 ноября в Нижнем Тагиле произошло смертельное ДТП с участием пешехода.

Водитель за рулем пассажирского автобуса, который ехал по маршруту «Нижний Тагил – Николо-Павловское», у дома №4а по улице Красная наехал на 70-летнюю женщину, переходившую дорогу в девяти метрах от пешеходного перехода. Об этом пишет издание ТagilСity.ru.

От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда бригады медиков. Водитель в момент аварии был трезв, он прошел медицинское освидетельствование. Мужчина ехал в сторону автовокзала, чтобы выйти на рейс. Пассажиров в автобусе в момент ДТП не было.