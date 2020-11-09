С сегодняшнего дня полпредом УрфО назначен Владимир Якушев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новым полпредом УрФО стал бывший министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Соответствующий указ подписал сегодня президент РФ Владимир Путин. Он опубликован на официальном сайте Кремля.

- В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Якушева Владимира Владимировича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности, - указано в документе.

Указ уже вступил в силу. Владимир Якушев до настоящего времени на протяжении 2,5 лет работал министром строительства и ЖКХ в Правительстве РФ. Биографию нового полномочного представителя Президента РФ в УрФО можно прочитать здесь.

Напомним, что предыдущего полпреда УрфО Николая Цуканова сегодня сняли с должности. Он занимал ее больше двух лет. В 2018 году Николай Цуканов пришел на смену Игорю Холманских, который ранее занимал этот пост.