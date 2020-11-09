В Екатеринбурге полиция с поличным поймала двух женщин, обокравших пенсионерку

Фото: отделение по связям со СМИ МУВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции выследили и задержали с поличным двух женщин, обокравших пенсионерку на пять тысяч. Жительниц Красноуфимска поймали, когда они выходили из подъезда дома на Олега Кошевого, 36, где живет бабушка.

- Как было установлено, подозреваемые, воспользовавшись доверчивостью пожилой женщины, проникли к ней в квартиру. При этом они представились работниками одной из социальных служб. Под вымышленным предлогом (обмен старых денег на новые) злоумышленницы похитили у пенсионерки пять тысяч рублей, - рассказали в отделении по связям со СМИ МУВД России по Екатеринбургу.

В дежурной части задержанные женщины 45-ти и 29-ти лет отказывались признавать вину. На видео, снятое оперативниками, та подозреваемая, которая моложе говорит, что ничего не крала, а вторая утверждает, что нашла деньги на улице и пытается прятать лицо.

Сейчас сотрудники полиции возбудили и расследуют уголовное дело в отношении подозреваемых по статье «кража». По данным следователей, женщины уже не первый раз обманывают пожилых людей. Их подозревают в целой серии аналогичных преступлений не только в Екатеринбурге, но и по всей Свердловской области.

Полиция просит граждан, которые возможно пострадали от действий задержанных женщин, сообщать в органы внутренних дел по телефонам 294-14-94 или 02.