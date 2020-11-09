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Ситуацию с мусорным полигоном под Екатеринбургом будут мониторить общественники

Активисты выступают против расширения объекта
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Ситуация вокруг полигона остается напряженной

Ситуация вокруг полигона остается напряженной

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Общественную палату Свердловской области поступило предложение от уральских общественников о создании группы мониторинга ситуации с мусорным полигоном "Северный" под Екатеринбургом.

Сейчас определяется порядок ее формирования, предполагается, что в нее войдут члены и эксперты ОП, представители СМИ и местных жителей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Члены группы выявят планы чиновников по закрытию и рекультивации существующего полигона, а также соблюдение прав местных жителей.

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