Ситуацию с мусорным полигоном под Екатеринбургом будут мониторить общественники

Ситуация вокруг полигона остается напряженной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Общественную палату Свердловской области поступило предложение от уральских общественников о создании группы мониторинга ситуации с мусорным полигоном "Северный" под Екатеринбургом.

Сейчас определяется порядок ее формирования, предполагается, что в нее войдут члены и эксперты ОП, представители СМИ и местных жителей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Члены группы выявят планы чиновников по закрытию и рекультивации существующего полигона, а также соблюдение прав местных жителей.