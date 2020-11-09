В Екатеринбурге возле мэрии образовалась огромная очередь

Сотрудника мэрии на входе измеряют температуру и обрабатывают руки еще с марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге возле мэрии люди стали в огромную очередь. Сотрудников впускают в здание по одному. В пресс-службе администрации рассказали, что происходит.

- Это люди на работу пришли. Им всем нужно измерить температуру и обработать руки. Поэтому очередь, - объяснили в пресс-службе мэрии.

Также там отметили, что руководителям подразделений для того, чтобы люди не скапливались было предложено разделить сотрудников на тех, кто работает с 8:00, с 9:00 и с 10:00. Но, видимо, на сегодняшний день этого не было сделано.

Напомним, что особые меры по профилактике коронавируса, то есть измерение температуры и обработку рук на входе в администрацию ввели еще 17 марта. Но очередь у мэрии выстроилась только сегодня.