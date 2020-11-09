Схватил горлышко от разбитой бутылки: екатеринбуржца отправили под суд за оскорбление и угрозы полицейским

Екатеринбуржца будут судить за оскорбление и угрозах насилия представителям власти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить мужчину, который оскорблял сотрудников полиции и угрожал им расправой. По версии следствия, в начале марта силовики приехали на вызов в квартиру, в которой, как сообщил звонивший, совершается преступление и вскрыли дверь. В ней находился 37-летний мужчина, который сразу негативно отреагировал на визит полицейских.

- Мужчина инициировал конфликт с сотрудниками полиции на почве несогласия с их законными действиями, в ходе которого публично в присутствии иных лиц высказал в адрес последних оскорбления, – рассказали в прокуратуре.

После этого он схватил горлышко от разбитой бутылки и стал угрожать расправой сотрудникам полиции. Силовикам пришлось остановить мужчину с помощью специального средства.

Как рассказали в прокуратуре, мужчина уже ранее уже был судим. Сейчас его обвиняют в «публичном оскорблении представителя власти» и «угрозе применением насилия в отношении представителя власти». Уголовное дело будет рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга.