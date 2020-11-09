Закроют ли торговые центры в Свердловской области: отвечает глава регионального Роспотребнадзора

По словам главного санитарного врача в регионе Дмитрия Козловских, сейчас не самое лучшее время для досуга в общественных местах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области с каждой неделей все больше ужесточают ограничения из-за коронавируса. Полиция начала контролировать масочный режим в общественных местах и транспорте. Школьников и студентов переводят на дистант. Сейчас уральцев интересует, закроют ли торговые центры, как это сделали в конце марта этого года. На этот вопрос ответил руководитель Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских.

- Закрытие торговых центров пока не рассматривается. Отдельные элементы, как то работа игровых зон в выходные дни, уже была реализована. Сейчас самое главное добиться тех простых правил поведения: соблюдение масочного режима, дистанция, защита временем, то есть как можно меньше находиться в общественных местах. Сейчас не лучшее время, чтобы проводить выходные в торговых центрах, - объяснил Козловских.

Также главный санитарный врач региона сообщил, что Роспотребнадзор рекомендуют губернатору Евгению Куйвашеву запретить подросткам посещать торговые центры без сопровождения родителей. Сейчас старшеклассники кучкуются в развлекательных комплексах.