На Урале во время пожара в частном доме погибли животные

Фото: МЧС по Свердловской области

В городе Тавде, что в Свердловской области сегодня ночью вспыхнул частный дом на улице Кривая. Как рассказали в МЧС по Свердловской области, сильный порывистый ветер способствовал быстрому распространению огня. В итоге на площади 596 квадратных метров были повреждены кровля и перекрытие частной бани и частного жилого дома. Также огонь повредил пристрой к частному дому и уничтожил надворные постройки.

- В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 19 человек личного состава. В 04:06 огонь локализован, в 06:06 открытое горение ликвидировано, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Спасателям не удалось спасти животных, живущих на территории частного дома. В огне погибли три головы крупного рогатого скота, 11 свиней, 30 кур и 50 цыплят.