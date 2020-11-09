Матч «Урала» со «Спартаком» вошел в тройку самых посещаемых в 14 туре Российской Премьер-лиги

Столица Урала заняла вторую строчку в рейтинге по количеству болельщиков на матче Фото: Алексей БУЛАТОВ

Матч «Урала» со «Спартаком» в Екатеринбурге вошел в тройку самых посещаемых в 14 туре Российской Премьер-лиги. Рейтинг опубликовал Портал ТурСтат.

Первое место по количеству болельщиков в рейтинге занял Санкт-Петербург. Игру, завершившуюся победой «Зенита» над «Краснодаром» со счётом 3:1, на стадионе посмотрели 24 068 зрителей.

Столица Урала заняла вторую строчку. Матч клубов «Урал» и «Спартак» (2:2) на «Екатеринбург Арене» посетили 9 669 болельщиков.

На последнее строчке рейтинга оказалась Москва. На игру клубов «ЦСКА» и «Ростов» (2:0) пришли 6 886 человек.

Напомним, во время матча на «Екатеринбург Арене» сотрудники полиции задержали четырех нарушителей. Двое из них нарушили правила поведения, еще двое были замечены за курением в общественном месте.