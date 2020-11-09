Организация движения маршрутных поездов помогла СвЖД увеличить перевозки грузов в октябре

Фото: предоставлено СвЖД

В октябре 2020 года зафиксирован существенный рост перевозок грузов основных для Свердловской магистрали номенклатур. Так, погрузка строительных грузов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4,3% и составила два миллиона тонн, минеральных/химических удобрений – на 2,6% (в октябре 2020 года погружено 1,3 млн тонн). Перевозки грузов в контейнерах в октябре выросли на 17,8% и достигли 0,48 млн тонн. При этом стоит отметить, что при перевозке именно данных категорий грузов был зафиксирован самый высокий уровень маршрутизации. При отправке строительных грузов этот показатель составил 32%, удобрений – 57%, контейнерных поездов – 68%.

Маршрутизация – один из методов организации вагонопотоков и повышения эффективности грузоперевозок, при котором в пунктах погрузки из вагонов формируют поезда, проходящие попутные технические станции без переработки (изменения состава). Данная технология становится одним из важных ресурсов повышения скорости доставки груза, сокращения оборота вагона, улучшения использования тяговых ресурсов. На текущий момент уровень маршрутизации перевозок на Свердловской железной дороге составляет 38%.

ОАО «РЖД» внедряет и другие механизмы повышения эффективности перевозок. В частности, для увеличения пропускных и провозных способностей железнодорожной инфраструктуры Свердловская магистраль принимает ряд технологических мер, в том числе организовывает движение поездов повышенного веса. С начала 2020 года по СвЖД проследовало более шести тысяч тяжеловесных поездов весом 8 тыс. и 9 тыс. тонн.

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По оперативной информации, погрузка на Свердловской железной дороге в октябре 2020 года составила 12,5 млн тонн, что на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Погрузка за январь-октябрь 2020 года составила 118,9 млн тонн (+1% к уровню аналогичного периода 2019 года). Грузооборот за октябрь по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года вырос на 3,7% и составил 18,1 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время вырос на 3,1%, до 23,4 млрд тонно-км.