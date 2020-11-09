Подложил водителям «гранату»: уральца приговорили к реальному сроку за хулиганство на дороге

За хулиганство уральца отправили в исправительную колонию строго режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове к реальному сроку приговорили уральца за хулиганство на дороге. Как рассказали в прокуратуре, вечером 22 августа Степан Шелепяткин выпил, сел за руль и несколько часов разъезжал по улицам города. При этом он проезжал на красный и запугивал прохожих предметом похожим на гранату.

- В целях оказания психологического воздействиях на окружающих, одновременно демонстрировал прохожим предмет, имеющий внешнее конструктивное сходство с боевой осколочной оборонительной гранатой Ф-1, - рассказали в прокуратуре.

На этом Степан Шелепяткин не остановился. В какой-то момент он вышел из автомобиля, подошел к стоящей на перекрестке «Хонде» и решил припугнуть двух мужчин, находящихся в машине. Для этого он положил предмет, схожий с гранатой, в углубление между лобовым стеклом и капотом их автомобиля.

Суд признал Степана виновным в совершении преступления, по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Учитывая то, что уралец уже был судим за кражу и мошенничество, его приговорили к 1 году 10 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.