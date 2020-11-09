Активистам нужно собрать 100 000 подписей, чтобы их инициативу о статусе «Исторического поселения» для Уралмаша рассмотрели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге активисты пытаются защитить Уралмаш от высотной застройки. В исторической части района собираются разрешить строить здания высотой до 100 метров. Местные жители собирают подписи на сайте «Российской общественной инициативы», чтобы придать району статус «Исторического поселения».

- Сохранятся все исторически ценные градоформирующие объекты соцгорода Уралмаш вместе с исторической средой, а не только отдельно стоящие здания и ансамбли. Именно историческая среда - то наиболее ценное, что сохраняет историко-социальную сущность Екатеринбурга, уникальность его социокультурного пространства, самобытность, - отмечают активисты на сайте «РОИ».

Сейчас инициативу поддержали 477 человек. Против проголосовали 38. Чтобы инициативу приняли, до начала марта следующего года нужно собрать 100 000 подписей.

Кроме того в городе до 27 ноября проходят общественные слушания об изменениях в правила землепользования и застройки в квартале улиц 22-го Партсъезда - 40-летия Октября - Культуры - Красных Партизан. Участники могут высказать свои предложения до 16 ноября. Это можно сделать на сайте мэрии, в письменной форме в Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений и посредством записи в книге учета посетителей экспозиции проектов в здании мэрии.

В поддержку инициативы активистов высказалась директор арх-группы Podelniki Полина Иванова.

- В исторической части Уралмаша хотят построить 29 -этажечки. Мне прямо больно это все писать и я не знаю «что делать» но суть в том что до до 27.11.2020 идут публичные слушания в Екатеринбурге о том, чтобы в исторической части Уралмаша, в 200 метрах от бульвара Культуры и Фабрики -кухни, старого ДК Уралмаш разрешить строить здания «высотой до 100 метров», - пишет она на своей странице в Facebook. - Если эти 29-этажки пролезут, то поверьте мне, в самые ближайшие годы Уралмаш перестанет быть таким милым зеленым заповедным районом.