В Каменске-Уральском в ДТП пострадала юная пассажирка

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Каменске-Уральском в аварии с двумя автомобилями «ВАЗ-21140» пострадал юная пассажирка. Водитель машины, в которой она ехала, не заметил автомобиль, который должен был по правилам пропустить. ДТП произошло накануне вечером по улице Кирова, в районе дома № 29.

- По предварительным данным, водитель автомашины «ВАЗ 21140» мужчина 2001 года рождения, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущества в движении, в результате чего допустил столкновение с автомашиной «ВАЗ-21140» под управлением мужчины 1992 года рождения, двигающегося по улице Кирова со стороны улицы Пушкина в сторону улицы Кунавина, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Машины получили механические повреждения. Девочка, сидевшая на заднем пассажирском сидении с левой стороны в автомобиле 19-летнего водителя, с травмами госпитализирована в городскую больницу.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что он пропустил весь транспортный поток двигающееся по Кирова, после чего, включил правый указатель поворота и начал выезжать. Как только он начал движение, внезапно почувствовал сильный удар с левой стороны.

Госавтоинспекторы отметили, что не предоставление преимущества в движении другим транспортным средствам - это опасный вид правонарушений, часто приводящий к серьезным ДТП. В том числе с пострадавшими людьми. В ГИБДД напоминают водителям, что подъезжая к перекресткам или выезжая с прилегающих территорий необходимо избегать резких маневров и повышенной скорости, быть более внимательным и аккуратным, учитывать погодные условия и состояние покрытия проезжей части.