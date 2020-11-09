Ветер и мокрый снег: погода в Екатеринбурге на начало недели

В первые дни рабочей недели в Екатеринбурге будет идти мокрый снег Фото: Алексей БУЛАТОВ

Начало недели в Екатеринбурге будет теплым. Днем на термометрах будет плюсовая температура. Но со вторника синоптики обещают похолодание. Кроме того в столице Урала будет сильный ветер – порывы могут достигать 15 метров в секунду.

В понедельник, 9 ноября, будет облачно, с прояснениями. Днем температура воздуха будет выше нуля. Будет идти мокрый снег. Синоптики обещают от одного до трех градусов тепла. Ночью на термометрах будет около нуля.

Во вторник, 10 ноября, также обещают облачно с прояснениями и мокрый снег. Днем уже станет холоднее – температура упадет до ноля. Ночью столбики термометров опустятся до минус трех.

В среду, 11 ноября, пройдет снег. Днем, согласно прогнозу, будет от минус одного до минус трех градусов. Ночью похолодает до минус шести.

Напомним, что в ГИБДД по Свердловской области предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за непогоды. По словам госавтоинспекторов, начавшийся снегопад, понижение температуры и сильный ветер способствуют образованию на дорогах гололёда. Водителей просят быть на дорогах внимательнее и соблюдать правила.