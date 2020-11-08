В свердловской госавтоинпекции предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за непогоды

Во время непогоды сотрудники ГИБДД патрулируют дороги региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ГИБДД по Свердловской области предупредили об ухудшении дорожной ситуации из-за непогоды. По словам госавтоинспекторов, начавшийся снегопад, понижение температуры и сильный ветер способствуют образованию на дорогах гололёда.

- Водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких манёвров - торможений и перестроений, следует увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, исключить обгоны на трассах. Недопустимы поездки на летней резине, - отметили в УГИБДД по Свердловской области.

Инспекторы также посоветовали водителям, не имеющим достаточного опыта вождения в таких погодных и дорожных условиях, отказаться от личного транспорта.

Во время непогоды сотрудники ГИБДД патрулируют дороги региона. Автоинспекторы следят за состоянием трасс и при выявлении неудовлетворительных дорожных условий передают информацию организациям, осуществляющим обработку дорог противогололедными материалами. Кроме того сотрудники ГИБДД готовы оказать помощь водителям, оказавшимся в трудной ситуации в дороге.