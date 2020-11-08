Фото: ПСО Прорыв

В Верхней Пышме волонтеры ищут 86-летнюю бабушку. Осокина Людмила Ивановна ушла из дома сегодня. Как рассказали в поисковом отряде «Прорыв», пожилая женщина нуждается в медицинской помощи.

Приметы:

Рост: 159 см.

Телосложение: худощавое.

Цвет волос: русые короткие.

Цвет глаз: серые.

На момент пропажи была одета: чёрное пальто с капюшоном на синтепоне , берет белого цвета, сапоги чёрного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Людмилы Ивановны просят сообщить об этом руководителю поискового отряда Наталии: 8 900 044 02 20.