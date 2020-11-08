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Общество

На Урале активизировались фальшивомонетчики, в полиции рассказали, как не стать их жертвой

Рассказываем основные признаки, по которым можно отличить настоящую купюру от поддельной
Евгений СТОЯНОВ
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Преступники для сбыта поддельных банкнот, стараются выбирать магазины, не оборудованные видеокамерами

Преступники для сбыта поддельных банкнот, стараются выбирать магазины, не оборудованные видеокамерами

Фото: Александр ВАВИЛОВ

На Урале активизировались фальшивомонетчики.

О том, как не стать их жертвой и как отличить настоящую купюру рассказал начальник подразделения по борьбе с фальшивомонетничеством Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Денис Вилисов.

Он уточнил, что преступники для сбыта поддельных банкнот, стараются выбирать магазины, не оборудованные видеокамерами. Это осложняет работу полицейских, которые ищут фальшивомонетчиков.

- Мы проводим постоянную профилактику в торговых точках, чтобы владельцы бизнеса устанавливали на кассах оборудование для определения поддельных денег, - уточнил Денис Вилисов в эфире канала ОТВ.

Также он рассказал, как можно отличить настоящую купюру от поддельной, если такого оборудования все-таки нет. В основном преступники сбывают фальшивки номиналом в пять тысяч рублей.

- На купюре в 5000 рублей, где идет металлическая полоса, имеются повторяющиеся три раза цифры 5000. Если посмотреть на эту полосу под разными углами, то эти цифры – смещаются на встречу друг к другу. Движение незначительное, но оно есть, - объясняет полицейский, как должна выглядеть настоящая банкнота. - Второй момент: на голограмме зеленого цвета, которая находится в верхней части купюры, при перемещении на свету зеленая полоска должна перемещаться вверх и вниз. Это два самых основных признака, отличающих подделку от настоящей купюры.

Полицейский уточнил, что фальшивомонетчики в последнее время покупают фальшивки через интернет, а их сбытом занимаются, как рецидивисты, так и студенты. Бывали случаи, что этим занимались даже бабушки пенсионного возраста.