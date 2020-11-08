Фото: департамент информационной политики

В Краснотурьинске откроют новый медцентр для пациентов с COVID-19. Он будет работать, как подразделение городской больницы. Планируется, что в центре будут оказывать помощь жителям нескольких северных территорий региона.

Центр представляет собой 20 изолированных боксов с отдельными входами, объединенных открытой галереей. В отдельной части здания разместили приемно-диагностическое отделение, оборудованное современными аппаратами КТ, рентгена и ультразвуковой диагностики. Также в медцентре есть экстренная стерилизационная и лаборатория срочных анализов. Отдельно расположены палаты интенсивной терапии, оснащенные аппаратами ИВЛ.

- Центр отлично построен с логистической точки зрения, удобно работать персоналу, можно меньшим числом решать все поставленные задачи. После пандемии центр может быть использован как инфекционное отделение, - рассказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Фото: департамент информационной политики

Центр стоимостью 450 миллионов рублей построили за полгода. Сейчас, чтобы начать принимать пациентов, в медучреждение необходимо набрать персонал.