В Нижнем Тагиле создадут исправцентр для женщин, приговоренных к принудительным работам

Фото: ГУФСИН Свердловской области

В Нижнем Тагиле в следующем месяце создадут исправительный центр для приговоренных к принудительным работам женщин. Он будет работать при женской колонии ИК-6. Планируется, что там разместят 35 осужденных.

- Этот вид наказания практикуется в стране несколько лет. Работы по созданию нового УФИЦ идут несколько месяцев в ИК-6. Средства для реконструкции зданий были выделены ФСИН России, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН Свердловской области.

Фото: ГУФСИН Свердловской области

Как рассказали в ведомстве, в ГУФСИН уже два года действует участок, функционирующий в режиме исправительного центра при колонии-поселении КП-66 в Первоуральске. Здесь содержатся и мужчины и женщины, приговорены судом к принудительным работам. С начала функционирования в исправцентре прошло 96 осужденных. В этом году - 36, в том числе одна женщина.