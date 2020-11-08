Жительница Екатеринбурга пожаловалась на вырубку елей у ДК железнодорожников

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Жительница Екатеринбурга пожаловалась на вырубку шести елей возле ДК железнодорожников на Челюскинцев, 102. По словам нашей читательницы, Нины Александровной, деревья, около 20 лет растущие возле здания, пропали в начале недели.

- Уничтожили шесть елей драгоценного сорта. Куда они делись? Почему произошло такое безобразие? Не оставили даже следов. Никаких известий, ничего. Просто поражаешься варварству. Такие деревья стояли, - рассказывает Нина Александровна. - Заложили зеленой травкой как - будто ничего не было.

Мы обратились в ДК Железнодорожников, где поспешили успокоить взволнованную екатеринбурженку.

- Ели не выбурили, а выкопали и перенесли на другое место. К сожалению не знаю, куда их перенесли. Но, планировалось, что их пересадят к управлению дороги, - рассказали в ДК Железнодорожников.

Причину пересадки елей, к сожалению, в ДК Железнодорожников назвать не смогли. Но посоветовали обратиться с этим вопросом к директору ДК в понедельник.