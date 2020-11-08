На Урале водитель иномарки насмерть сбил пешехода

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В деревне Большое Седельниково Сысертского района водитель автомобиля Hyundai Accent насмерть сбил 69-летнего мужчину, переходящего дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался до приезда медиков. ДТП произошло еще накануне вечером.

- 20-летний водитель автомобиля Hyundai Accent двигался со стороны улицы Чапаева в направлении улицы Свердлова у дома 30 по улице Ленина, допустил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте справа налево по ходу движения транспортного средства, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Как рассказали в ГИБДД мужчина, который находился за рулем автомобиля, имеет водительский стаж два года. Ранее за нарушениями правил дорожного движения замечен не был. Во время ДТП он был трезв.

Водитель мог просто не заметить переходящего дорогу мужчину. Пешеход шел по проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов на одежде. Кроме того, не смотря на то, что дорога новая, на ней не было освещения.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

-Инспекторы ГИБДД выявили недостатки улично-дорожной сети: плохая различимость горизонтальной разметки проезжей части, нет тротуаров и освещения. По факту неудовлетворительных дорожных условий сотрудником ГИБДД составлено предписание по устранению недостатков видимости дорожной разметки и представление об отсутствии тротуара, - рассказали в госавтоинспекции.

В ГИБДД отметили, что ранее автоинспектор сообщал о неудовлетворительных дорожных условиях, но недостатки устранены не были. Тогда полицейский дорожного надзора совместно с прокуратурой составили исковое заявление в суд по данному нарушению.