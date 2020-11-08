Фото: скриншот с видео группы ВКонтакте "Инцидент Нижний Тагил"

В Нижнем Тагиле произошел довольно странный инцидент. Мужчина забежал в один из магазинов сети «Магнит» и бросил в продавца, находящегося за кассой, бутылку с фекалиями. «Нападение» на кассира попало на камеры видеонаблюдения торговой точки. На кадрах видно, что сделав задуманное, хулиган сбегает на улицу.

Как пишет группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил» со ссылкой на очевидцев, магазин на время закрывали, чтобы убрать экскременты, залившие все продукты, находящиеся на кассе. Сейчас хулигана разыскивает полиция.

- В рамках административного производства сотрудники полиции проводят проверку, - рассказали в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.