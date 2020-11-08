В Екатеринбурге пассажиры вытолкнули из трамвая женщину без маски

Фото: скриншот с видео "Инцидент Екатеринбург"

В Екатеринбурге на остановке Бажова сегодня утром трамваи встали из-за женщины, отказывающейся соблюдать меры безопасности, введенные из-за коронавируса. Пассажирка зашла в вагон без маски и отказывалась ее надевать. Об этом рассказали в группе ВКонаткте «Инцидент Екатеринбург».

- Женщина зашла в трамвай без маски, ее попросили покинуть трамвай, она начала отстаивать свою позицию. На Бажова собралась пробка из трамваев, кондуктор вызвала полицию, а возмущенные пассажиры, опаздывающие на работу, выкинули женщину на улицу, - рассказал подписчик сообщества.

Женщина спорила с пассажирами о необходимости маски в транспорте, при этом снимая конфликт на телефон. Ее пытались вразумить, указывая на то, что ей грозит штраф, но безуспешно. В итоге женщину вытащил из трамвая один из мужчин, у которого видимо, лопнуло терпение. У пассажирки из рук выпали все вещи, которые в след за ней выкинули на асфальт.