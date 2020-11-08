Сильный ветер и гололедица: в МЧС предупредили свердловчан о непогоде

Синоптики обещают, что понедельник будет ветреным Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МСЧ по Свердловской области предупредили об ухудшении погодных условий в регионе в начале следующей рабочей недели. По прогнозам синоптиков завтра, 9 ноября местами ожидается сильный ветер до 19 метров в секунду. На дорогах образуется гололедица.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, - обратились в МЧС к свердловчанам.

Находясь в помещении, закройте все форточки и окна. Проверьте, насколько надежно вы это сделали. Если сильный ветер застал вас на улице, не прячьтесь около стен домов и на остановках общественного транспорта. Также не стоит стоять около рекламных щитов, под деревьями и около недостроенных зданий. Не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и другим плохо закрепленным конструкциям.

Водителям, напоминают в МЧС, необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Не следует парковать автомобиль вблизи деревьев и рекламных щитов. Пешеходам необходимо быть аккуратными на скользких дорогах и носить малоскользящую обувь.