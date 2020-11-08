На футбольном матче было больше девяти тысяч зрителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На «Екатеринбург Арене» накануне прошел зрелищный футбольный матч «Урала» со «Спартаком». Игра собрала больше девяти тысяч зрителей. Из них 977 человек были болельщиками московской команды. В полиции Екатеринбурга рассказали, как была обеспечена охрана общественного порядка на матче.

- Охрану общественного порядка осуществляли свыше двухсот сотрудников полиции при поддержке бойцов Росгвардии, а также 37 представителей частных охранных организаций, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Сотрудники ОВД осуществляли личный досмотр граждан на входе в спортивное сооружение, пресекая пронос на стадион спиртных напитков, фаеров и иных запрещенных предметов.

Во время матча сотрудники полиции задержали и доставили в комнату полиции двух нарушителей общественного порядка. За нурушения правил поведения на спортивном мероприятии им грозит штраф от десяти тысяч рублей и запрет на посещение мест проведения спортивных соревнований на срок до трех лет. Еще двух болельщиков заметили за курением на стадионе. Им грозит штраф от пятисот до полутора тысяч рублей.

Мы вели прямую онлайн-трансляцию матча Урал - Спартак. Прочитать ее можно здесь.