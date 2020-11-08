Фото: Facebook/Алексей Кулаков

Житель Химмаша Алексей Кулаков заметил, что возле Нижнеисетского пруда рабочие кронируют высокие тополя, не оставляя ни одной ветки. Подрядчик уже успел таким образом омолодить нескольких деревьев, оставив только стволы.

- Прямо сейчас уродуют мое любимое место в городе, - написал Алексей Кулаков на своей странице в Facebook. - На Химмаше был оазис с прекрасными тополями, которые никто не трогал, потому что они далеко от зданий. Сейчас их превращают в такое.

Мужчина решил не оставаться в стороне и попробовал заступиться за деревья. Он поговорил с рабочими и показал им Приказ Госстроя РФ, согласно которому обрезать ветви можно максимум на три четверти.

- Пункты приказа, которые я хочу заставить их выполнять 3.1.4.5.- где указано, что омолаживание деревьев следует проводить постепенно - в течение двух-трех лет, начиная с вершины и крупных скелетных ветвей, и только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью и 3.1.4.6. согласно которому обрезку ветвей следует проводить, укорачивая их на 1/2 -3/4 длины, - рассказал Алексей «КП-Екатеринбург».

После разговора с неравнодушным екатеринбуржцем бригадир пообещал ему не оставлять голые стволы у тополей. Сейчас рабочие продолжают рубить ветки, но уже не трогают верхушки и обрубают ветки на 1/2 длинны. В понедельник из-за нарушения обрезки тополей Алексей Кулаков намерен обратиться в администрацию города.