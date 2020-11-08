Наехала на ограждение: в Екатеринбурге в ДТП погибла молодая девушка

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сегодня ранним утром – около четырех часов в ДТП погибла молодая девушка. Авария произошла напротив дома № 20 по улице Валежная перед поселком Рудный.

- Предварительно сотрудниками полиции установлено, что водитель, автомашины Peugeot 207, двигаясь по улице Караванная со стороны ул. Пархоменко в направлении поселка Рудный не обеспечила постоянный контроль за движением транспортным средством и допустила наезд на ограждение и опрокидывание автомобиля, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

26-летняя девушка от полученных травм скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Как рассказали в ГИБДД, девушка имела стаж вождения всего три месяца. За нарушения ПДД за это время она не привлекалась. В момент ДТП была не пристегнута ремнем безопасности.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

На место ДТП для установления предварительных причин аварии выезжали руководители госавтоинспекции города Екатеринбурга. Сотрудниками полиции на месте были проведены замеры и составлены процессуальные документы.

- При обследовании места происшествия Госавтоинспекцией установлено, что на данном участке дороги отсутствует искусственное освещение, плохо различима горизонтальная дорожная разметка, также присутствует дефект обочины, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

По выявленным недостаткам госавтоинспекция выдаст предписание в Администрацию города Екатеринбурга для устранения недостатков улично-дорожной сети. По факту ДТП сотрудниками госавтоинспекции будет проведено расследование, в ходе которого будет установлена окончательная причина ДТП.