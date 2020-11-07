34-летний Дмитрий был нелюдимым человеком. Фото: читатель "КП"

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появилось фото предполагаемого убийцы, устроившего кровавую баню на Уралмаше.

Следствие считает, что 34-летний Дмитрий Захаров расстрелял четырех человек из карабина «Сайга». После этого он свел счеты с жизнью. Печальным итогом кровавой вечеринки на Уралмаше стала смерть четырех человек. Также в реанимации находится 17-летняя девушка по имени Виктория. Ей предполагаемый убийцы выстрелил в живот.

Трое мужчин и три девушки, две из которых были несовершеннолетними, познакомились накануне убийства по Интернету. После этого они приехали в гости к одному из мужчин на улицу Социалистическую. В разгар вечеринки хозяин квартиры без видимых причин взял охотничий карабин и открыл по гостям стрельбу.

В квартире находилась еще одна несовершеннолетняя девушка. Марии 16 лет.

Она согласилась поговорить с корреспондентами «КП». В ближайшее время «Комсомолка» опубликует видео с ней. Марии удалось выжить благодаря тому, что она притворилась мертвой. На нее навалился один из убитых парней, забрызгав кровью. Видимо, предполагаемый убийца решил, что девушка мертва и не стал пытаться ее добивать.

О Дмитрии Захарове известно довольно мало. По словам представителей силовых ведомств, он был судим за кражу и работал охранником. Фотографий в социальной сети у мужчины почти нет. А на странице во «Вконтакте» он состоял под вымышленной фамилией.

Во время вечеринки мужчина вел себя отстраненно. Фото: читатель "КП"

Вот как о Дмитрии Захарове отзывается выжившая Мария:

- Каких-то намеков или угроз не было. Он вел довольно отстраненное общение. Довольно скрытный человек. Только говорил, что играет в «Доту», рассказывал, что любит игры. С Антоном и Олегом общаться было гораздо лучше. Дмитрий пытался шутить, но его шутки не «вкатывали».

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