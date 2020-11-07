Видео с места расстрела четверых человек в Екатеринбурге

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 7 ноября 2020 года разыгралась кровавая драма. По версии следователей в доме на улице Социалистическая хозяин квартиры – 34-летний Дмитрий – расстрелял своих гостей. Погибли трое мужчин и одна девушка. Еще одна участница вечеринки – 17-летняя Виктория госпитализирована с огнестрельным ранением. Из всех участников в живых осталась только 16-летняя Мария.

Дмитрий, предположительно, покончил с собой. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «убийство двух и более лиц». Расследование уголовного дела взяла на контроль Свердловская прокуратура.

Известно, что мужчины познакомились с девушками в Интернете. Встретились они 6 ноября. Когда в квартире началась стрельба, подруги скинули своей знакомой из другого города сообщение о том, что их удерживают в квартире насильно. Кроме того, они отправили ей фотографию убитого мужчины. Девушка обратилась в полицию.