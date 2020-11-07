В Нижнем Тагиле застрелили медведя, который рыл могилы на кладбище

Тот самый медведь, терроризировавший окраину Нижнего Тагила. Фото: общественник Александр Коченков из Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле ликвидировали медведя, который, по всей видимости, рыл могилы на городском кладбище «Пихтовые горы».

Медведя, по последней информации, застрелил рядом с кладбищем директор Ледового дворца на Вагонке, пишет информационный портал TagilCity.ru.

На этой неделе на кладбище медведь от голода начал рыть могилы. Один раз он смог вскрыть гроб недавно похороненного пожилого мужчины, и погрыз его тело.

После ЧП на кладбище дежурили сотрудники по охране, контролю и регулированию использования животного мира для того, чтобы отстрелить хищника.