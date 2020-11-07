Число заболевших коронавирусом на Урале с начала пандемии превысило 38 тысяч человек

Уральские медики принимают усилия для выздоровления пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала пандемии COVID-19 в Свердловской области коронавирусом заразились 38 188 человек, из которых по состоянию на 7 ноября 2020 года полностью справились с опасным заболеванием 30 301 человек. За прошедшие сутки из больниц Среднего Урала выписали 300 пациентов.

За прошедшие сутки в Екатеринбурге COVID-19 заразились 102 человека. Также в лидерах по числу заражений: Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Первоуральск, Ревда, Волчанск, Серов, Ирбит.

185 пациентов инфекционных отделений больниц сейчас подключены к аппаратам ИВЛ. Также за сутки подтвердились 8 случаев смерти от COVID-19. Общее число жертв пандемии в Свердловской области на сегодняшний день – 823 человека.

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