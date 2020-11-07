«Поехал за шаурмой»: В Нижнем Тагиле, парень, не доучившись в автошколе, выпил, сел за руль и сбил пешехода

Автомобиль, на котором передвигался несовершеннолетний, принадлежит его отцу. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле 17-летний подросток, не доучившись в автошколе, решил, что умеет водить машину. Перед тем, как сесть за руль «Шкоды-Рапид», парень выпил горячительного. А после этого поехал со стороны ул. Верхняя Черепанова в сторону ул. Космонавтов. Около 5:00 утра у дома № 60 по ул. Вогульской он сбил пешехода.

- Личность погибшего мужчины пока не установлена, - сообщают в ГИБДД по Свердловской области. – Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Травмы получил несовместимые с жизнью. Скончался еще до приезда бригады скорой помощи. Опьянение водителя установлено – 0,197 мг/л в выдыхаемом воздухе.

Кроме того, сотрудники полиции выяснили, что автомобиль, на котором передвигался водитель принадлежит его отцу. Ездила на машине его мама.

Опьянение водителя установлено – 0,197 мг/л в выдыхаемом воздухе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать подростка привлекли к административной ответственности за передачу транспортного средства лицу, заведомо не имеющему права управления по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ. Сейчас ей грозит штраф в размере 30 000 рублей.

- На место происшествие прибыл отец мальчика, который сотрудничал с полицейскими и помогал выяснять обстоятельства этого происшествия, - добавили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

В ГИБДД также напомнили, что за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющего водительского удостоверения, грозит штраф в размере 30 000 рублей.