Затормозил в последний момент: на Уралмаше Opel Astra сбил 16-летнюю девушку

За рулем Opel Astra сидел 47-летний мужчина, имеющий водительский стаж в 27 лет. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Накануне вечером в ДТП на Уралмаше пострадала 16-летняя девушка, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, авария с участием пешехода произошла 6 ноября в 21:00 по адресу: проспект Космонавтов,204.

По предварительным данным, водитель Opel Astra ехал по проспекту Космонавтов со стороны улицы Чуцкаева в сторону Березовской. В этот момент по нерегулируемому пешеходному переходу шла 16-летняя девушка. К сожалению, водитель слишком поздно увидел подростка. И столкновения избежать не удалось. С сотрясением мозга девушку госпитализировали в больницу.

- Автомашиной Opel Astra управлял 47-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортным средством 27 лет, за нарушения ПДД РФ привлекался 11 раз, - уточнили в ГИБДД.

Участок оказался плохо освещен. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Инспекторам водитель рассказал, что ехал со скоростью около 40км/час, а пешехода увидел в последний момент, так как улица была не освещена, а девушка была одета в темную одежду. Мужчина пытался затормозить, но избежать наезда не удалось.

При обследовании места происшествия Госавтоинспекция также пришла к выводу, что на данном участке дороги отсутствует искусственное освещение, а также плохо различима вертикальная и горизонтальная дорожная разметка. Кроме того, на дороге имеется дефект покрытия.

- По выявленным недостаткам будет выдано предписание в администрацию города Екатеринбурга для устранения недостатков улично-дорожной сети, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Госавтоинспекции напоминают, что подъезжая к пешеходным переходам водителям нужно быть предельно внимательными и острожными при управлении машиной, а скорость необходимо выбирать с учетом дорожных условий.

Пешеходам, в свою очередь, настоятельно рекомендуют в темное время суток использовать одежду на которой есть светоотражающие элементы.