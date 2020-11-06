"Покруче, чем в Катаре": дизайнер Артемий Лебедев пришел в восторг от автомобильного музея УГМК и Белоярской АЭС

Фото: пресс-служба Белоярской АЭС

Известный дизайнер Артемий Лебедев во время пандемии коронавируса не стал сидеть дома, а отправился изучать родные края. На этот раз он решил посмотреть Свердловскую область. В своем Instagram Артемий Лебедев поделился снимками рядом со знаменитой Невьянской башней, кадрами из Нижнего Тагила, из музея автомобильной техники УГМК.

- В Верхней Пышме абсолютно роскошный и необъятный музеи автомобилей, военной техники и даже самолетов. Масштаб и забота об экспонатах впечатляют. Народу никого. Покруче, чем в Катаре! - подписал снимки Артемий Лебедев.

Но гвоздем тур-программы по Уралу стала экскурсия на Белоярскую АЭС.

- Ранее в своем блоге он говорил, что внутренний туризм в России недооценивают и не развивают, и поделился своим желанием попасть на Белоярскую АЭС и предприятие Маяк. Пресс-служба станции откликнулась на видео дизайнера, - поделились в пресс-службе Белоярской Атомной электростанции.

Для Лебедева провели экскурсию по энергоблоку с реактором БН-800, рассказали об особенностях быстрых реакторов и перспективе развития направления. Наибольшее внимание дизайнера привлекла навигация по станции, маркировка оборудования и в целом промышленный дизайн. Артемий остался доволен, сказав: «Все отлично и масштабно».