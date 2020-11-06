Более 190 дополнительных поездов будут курсировать в новогодние и рождественские праздники

В случае роста спроса на ряде направлений холдинг «РЖД» может увеличить количество дополнительных поездов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целях удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует назначить 191 дополнительный поезд дальнего следования. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января.

Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

Дополнительные поезда запланированы из Москвы в Новороссийск, Адлер, Санкт-Петербург, Мурманск, Архангельск, Котлас, Смоленск, Брянск, Старый Оскол, Новозыбков, Тамбов, Белгород, Курск, Пензу, Саранск, Чебоксары, Казань, Ижевск, Киров, Саратов, Самару, Тольятти, Уфу, Челябинск, Орск и другие города.

Из Северной столицы дополнительные рейсы запланированы в Москву, Анапу, Новороссийск, Мурманск, Архангельск, Ярославль, Воронеж, Курск, Киров, Казань, Ижевск, Екатеринбург.

Предусмотрены дополнительные рейсы поездов из Екатеринбурга в Приобье и Сургут, из Ростова-на-Дону в Имеретинский Курорт, Кисловодск и Розу Хутор, из Адлера в Кисловодск, из Ярославля в Мурманск.

В случае роста спроса на ряде направлений холдинг «РЖД» может увеличить количество дополнительных поездов либо включить дополнительные вагоны в уже назначенные составы.

Также в период новогодних и рождественских праздников будут курсировать ряд специальных туристических поездов и беспересадочных групп вагонов, назначенных холдингом «РЖД» по наиболее популярным маршрутам для зимнего отдыха. Например, в сообщении с Рускеалой, Сортавалой, Питкярантой, Великим Устюгом, горным курортом Роза Хутор и др.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

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В поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы поездов проходят обязательную санитарную обработку с применением обеззараживающих моющих средств, активных в отношении вирусов. Увеличена периодичность уборки вагонов с применением дезинфицирующих средств и в пути следования. Все современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В поездах дальнего следования обеспечено наличие бесконтактных термометров, которые применяются для измерения температуры пассажиров в пути следования.

Холдинг «РЖД» настоятельно рекомендует пассажирам использовать средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки. При необходимости их можно приобрести в вагоне у поездной бригады.