Коронавирус спровоцирует появление нового коварного заболевания

Пока от инфекции хорошо помогает "Триазавирин" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Наложение гриппа и коронавируса друг на друга приведет к появлению нового, куда более опасного нынешних, вируса, на борьбу с которым придется встать всему миру. Такое предположение в эфире радио «Комсомольская правда» председатель совета директоров фармацевтического завода «Медсинтез» Свердловской области Александр Петров.

По слова эксперта, ситуация, когда человек болеет одновременно двумя вирусами, очень опасна.

- Думаю, что такой вирус появится в обозримом будущем, и он будет куда более опасен, чем грипп или коронавирус по отдельности, - сказал Петров.

Также он подчеркнул, что коронавирус никуда не денется, поэтому маски, перчатки и санитайзеры – останутся навсегда. Поэтому к ним стоит привыкнуть.

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