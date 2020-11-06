Свердловский губернатор рассказал, сколько детсадов закрыли из-за коронавируса

Ситуация в дошкольных учреждениях стабильная Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области пять детских садов закрыты из-за второй волны коронавируса. Другие дошкольные учреждения работают в штатном режиме. Об этом сообщил Евгений Куйвашев в личном аккаунте «Инстаграм». По его словам, обстановка находится под контролем.

- Сегодня ситуация в дошкольных учреждениях достаточно стабильная. Всего в Свердловской области работает больше полутора тысяч садиков. Из них полностью закрыты только пять. Временно закрываются на карантин отдельные группы, - говорится в публикации социальной сети.

Губернатор заверил, что регламенты закрытия известны. Речи о введении каких-то ограничений в работе детсадов не идет.