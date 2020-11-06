В новом роддоме Верхней Пышмы на свет появился первенец

Фото: предоставлено УГМК

Сегодня, 6 ноября, в новом перинатальном центре в Верхней Пышме праздник – в стенах здания на свет появился первый новорожденный. Об этом рассказали в пресс-службе УГМК. Малыша назвали Илья. Мальчик родился в 9:35, его рост 52 см, а вес 3, 41 кг. Мама и новорожденный чувствуют себя хорошо.

- От всего сердца поздравляю, прежде всего, родителей с появлением нового человека. Для всего коллектива верхнепышминской больницы это, без всяких преувеличений, знаковое и радостное событие, - поздравил родителей и сотрудников медучреждения главный врач Верхнепышминской ЦГБ Вячеслав Денисов. - Сейчас можно с уверенностью говорить, что в Верхней Пышме создан и работает современный и высокотехнологичный центр по родовспоможению.

Отдельные слова благодарности от всех верхнепышминцев губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву, правительству региона, а также сотрудникам ЦГБ, специалистам и работникам министерств и ведомств, которые, несмотря на сложности с пандемией, решили все вопросы, связанные со строительством, наладкой и вводом в эксплуатацию современного перинатального центра в Верхней Пышме, выразил Андрей Козицын.

- Родившийся сегодня в роддоме гражданин нашей страны - Илья - символ того, ради чего стоит жить! Жизнь продолжается, всем успеха и счастья! Ура! Ура! Ура!, - подчеркнул он.

Как рассказали в пресс-службе УГМК - компании, при содействии которой был реализован проект перинатального центра, женская консультация в недавно открывшемся роддоме способна принимать до 480 пациенток в сутки. Кроме того здесь имеются две операционных, дневной акушерско-гинекологический стационар на 10 койко-мест и размещены помещения для консультативно-диагностического приема беременных.

Фото: предоставлено УГМК

Акушерское отделение включает 25 коек для беременных и рожениц в палатах совместного пребывания матери и ребенка, а также 15 коек отделения патологии беременности. Также в акушерском отделении размещены две операционные, палата интенсивной терапии для женщин на четыре места и палата интенсивной терапии для новорожденных на четыре места. Всего роддом рассчитан на три тысячи родов в год.

Стоимость строительства перинатального центра обошлась в полтора миллиарда рублей.

Фото: предоставлено УГМК

Напомним, что ранее оперштаб сообщал, что в новый роддом будут переводить женщин из НИИ ОММ, педиатрическое отделение которого отдали под лечение пациентов с коронавирусом.