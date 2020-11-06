Четырем улицам Екатеринбурга дали названия

В Октябрьском районе появятся новые улицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал документ о присвоении названий четырём улицам города. Брусянская, Рефтинская, Дальнереченская и Бухарская появятся на территории Октябрьского района.

- Вопрос проработан Комиссией по наименованиям топонимических объектов, которая и рекомендовала градоначальнику принять постановления, - сообщает пресс-служба администрации города.

Информация о новых улицах уральской столицы направлена в государственный адресный реестр, во все службы защиты населения и Администрацию Октябрьского района.