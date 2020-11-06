Для уральцев, которых мучают боли в коленях и спине, открывается бесплатная онлайн-школа

Бесплатные занятия будут проходить в первую и третью субботу месяца в формате вебинара Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как жить с диагнозом «артрит», «подагра» или «остеопороз». Как облегчить боль себе или близким людям? Об этом и многом другом расскажут врачи из Екатеринбурга на бесплатных занятиях для всех, кто столкнулся с ревматологическими заболеваниями. В рамках специального образовательного проекта будет работать онлайн-школа, где пройдут несколько занятий. Например, ближайшие уроки будут посвящены таким темам как боль в коленном суставе и спине, подагра и остеопороз.

- Наши лучшие врачи-ревматологи начинают цикл онлайн-занятий по наиболее распространенным в их сфере симптомам и заболеваниям. Школа для пациентов станет одним из направлений работы нового Центра клинической ревматологии, который недавно был создан в нашем медицинском объединении, — говорят организаторы образовательного проекта. - Преподаватели школы, основываясь на своем богатом опыте и знаниях мировой ревматологии, в доступной форме расскажут участникам проекта о том, с каким заболеванием они столкнулись и как можно себе помочь.

Бесплатные занятия будут проходить в первую и третью субботу месяца в формате вебинара. Присутствовать на них можно с помощью компьютера или мобильного телефона. Для этого достаточно пройти регистрацию на занятие.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ

7 ноября 2020 года в 10.00 по местному времени — Боль в коленном суставе (д.м.н. Ольга Вячеславовна Теплякова). Ссылка для регистрации и подключения https://events.webinar.ru/MONOVAYABOLNICA/6735253

21 ноября 2020 года в 10:00 по местному времени — Боль в спине (к.м.н. Анастасия Викторовна Сарапулова). Ссылка для регистрации и подключения https://events.webinar.ru/MONOVAYABOLNICA/6735303

5 декабря 2020 года в 10:00 по местному времени — Подагра (д.м.н. Ольга Вячеславовна Теплякова).

19 декабря 2020 года в 10:00 по местному времени – Остеопороз (к.м.н. Анастасия Викторовна Сарапулова).