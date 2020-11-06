Фото: предоставлено организаторами

В Историческом сквере Екатеринбурга появится необычная арт-инсталляция об Универсиаде. Ее создадут три современных уральских художника - Наталья Пастухова, Никита Руфас и Сергей Лаушкин. Они разрисуют временное ограждение, за которым спрячут «Часы обратного отсчета» до открытия Всемирных студенческих игр. Авторы уже начали расписывать объект в стиле стрит-арта.

- Идея моей художественной инсталляции - переосмысление логотипа студенческих игр, - рассказал художник Никита Руфас. - Я разложу его на элементы, а внутрь каждого добавлю фирменную каллиграфию. Она будет складываться в советские лозунги, которыми когда-то мотивировали спортсменов. Например, «Быстрее! Выше! Сильнее!».

Тема граффити художницы Натальи Пастуховой - уральская идентичность и спорт. Она рассказала, что в основе ее рисунка лежат горы и холмы, на которых дымят трубы заводов и стоят небольшие поселения.

- Это про наш заводской край. Поверх - антропоморфные фигуры спортсменов. Под одним углом видится, что они занимаются на беговых дорожках, а под другим - на уральских холмах, - объясняет Наталья Пастухова.

Художница считает, что самое сложное в работе над арт-объектом – найти баланс и не скатиться в советскую монументальность или в рекламный плакат.

Третьего художника - Сергея Латушкина, организаторы называют оригинальным за то, что он делает граффити не на ровной поверхности, а на ступенях. Для Екатеринбурга он изобразит ступенчатое пространство, в котором сидят зрители.

- Ступени тесно связаны и с темой спорта: амфитеатры и стадионы всегда были ступенчатыми, - рассказывает Лаушкин. - Спорт - он ведь для людей. Пространство будет сделано из четырех - пяти ступеней. На них посажу болельщиков и спортсменов. Все сделаю в цветной урбанистической манере.

Арт-инсталляцию установят в Историческом сквере Екатеринбурга 9 ноября. Напомним, что «Часы обратного отсчета», которые до открытия будут скрывать за заграждением с граффити, установят ровно за тысячу дней до открытия Всемирных студенческих игр. Они будут запущены в 11 ноября. Дизайн необычного хронометра держится в секрете. Пока лишь известно, что его образ определен логотипом турнира - латинской буквой U, выполненной в стиле конструктивизма.

В рамках мероприятий по случаю 1000 дней до Игр также будут представлены талисманы будущих соревнований. Известно, что среди талисманов есть персонаж-девочка. Образы всех троих победителей придумали студенты - дизайнеры из разных городов России.