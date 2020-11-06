В ноябре жители Екатеринбурга получат отдельные квитанции за отопление и горячую воду

С этого месяца счета за отопление и горячую воду начнет выставлять Свердловский филиал ЭнергосбыТ Плюс Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ноябре екатеринбуржцы получат отдельные квитанции за отопление и горячую воду. Это связано с тем, что энергетики перешли на прямые расчеты с жителями. С этого месяца счета за отопление и горячую воду начнет выставлять Свердловский филиал ЭнергосбыТ Плюс. Как рассказали в пресс-службе компании, в квитанции будут отражены начисления, начиная с 1 октября.

Также в компании отметили, что если есть у плательщика есть долг за прошлые месяцы, ему придет квитанция от ЕРЦ и оплатить задолженность нужно будет по старой квитанции. От ЭнергосбыТ Плюс будут приходить квитанции с новыми начислениями без учета долгов. При этом переплаты будут автоматически перенесены в квитанции ЭнергосбыТ Плюс в ноябре, жители Екатеринбурга увидят их в декабрьской квитанции.

Также энергетики напомнили, что с 15-го по 25-е число каждого месяца необходимо передавать показания счетчиков. Теперь это нужно будет делать в личном кабинете на сайте «ЭнергосбыТа», через канал Telegram или по телефону 8 (800) 700-10-32 через оператора.