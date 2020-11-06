Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на треть за 10 месяцев

Фото: СвЖД

В январе – октябре 2020 года на СвЖД во всех видах сообщения было перевезено 333,2 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 33,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Во внутреннем сообщении отправлено 166 тыс. ДФЭ (+6,4%), в экспортном – 167,2 тыс. ДФЭ (перевозки выросли в 1,8 раза).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 39,5% и составило 254,7 тыс. ДФЭ (перевезено 4,6 млн тонн грузов, +32,5%), в том числе:

- нефть и нефтепродукты – 32,5 тыс. ДФЭ (-11,7% к уровню января – октября 2019 года);

- черные металлы – 15,4 тыс. (+35%);

- лесные грузы –25,1 тыс. (+6%);

- бумага – 21,8 тыс. (-5%);

- цветные металлы – 17,6 тыс. (+20,3%);

- химикаты и сода – 118,1 тыс. (перевозки выросли в 2,4 раза);

- строительные грузы – 3,6 тыс. (-0,2%);

- огнеупоры – 4,4 тыс. (-15,2%);

- метизы – 4,4 тыс. (-12,2%).

В целом по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения в январе – октябре 2020 года было перевезено более 4,7 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 16,5 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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ДФЭ (TEU) – двадцатифутовый эквивалент, условная единица измерения вместимости, соответствует размерам стандартного грузового контейнера ИСО (ISO) длиной 20 футов (6,1 м).