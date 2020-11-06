Для свердловчан, входящих в группу риска, продлили режим самоизоляции

Из-за коронавируса свердловчан старше 65 лет просят соблюдать самоизоляцию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области до 23 ноября продлили режим самоизоляции для групп риска. Оставаться дома из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции рекомендуют свердловчанам старше 65 лет и людей, имеющих хронические заболевания. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации и вступит в силу 7 ноября.

Также указом закрепили дистанционный режим образования. Из дома школьники будут учиться с 9 по 14 ноября. Напомним, что вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял решение отправить на дистант только часть школьников – получать знания вне школы будут только ученики 6-11 классов. Остальные школьники (1-5 классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме,