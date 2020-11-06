Мыть или не мыть - вот в чем вопрос. Фото: Павел МАРТИНЧИК

По Свердловской области продолжает распространяться коронавирус. 6 ноября специалисты зафиксировали еще 282 новых случая заболевания на Среднем Урале. А всего с начала пандемии в регионе COVID-19 был подтвержден у 37 895 человек. Одна из основных рекомендаций от специалистов, чтобы не заболеть – носить маски в людных местах и как можно чаще мыть руки. А вот надо ли как-то обрабатывать упаковки от продуктов питания, купленных в магазине, до конца было точно не ясно. Этот вопрос мы задали Александру Соловьеву, врачу-эксперту лабораторной диагностики, участвовавшему сегодня, 6 ноября, в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92.3 FM).

- За весь период пандемии случаев распространения вируса через продукты питания, купленные в магазинах, не описано вообще нигде, ни в качестве единичных случаев, ни в качестве вспышечных, - отмечает Александр Соловьев. - При этом мы понимаем прекрасно, что есть путь распространения вируса через предметы и есть данные со стороны Китая – у них наблюдались случаи импортирования вируса при завозе замороженной продукции из стран, где на тот момент был высокий уровень заболеваемости.

По словам эксперта, вероятность заболеть от вируса, принесенного на упаковке, все же есть, но она очень маленькая.

- Специальная обработка упаковки не требуется, но нужно всегда жить с одним правилом: вернувшись с улицы – помыть руки; перед приготовлением еды – помыть руки; перед тем как сесть кушать – помыть руки, - добавляет Соловьев. – Этого достаточно. Простая процедура и ее нужно просто выполнять.