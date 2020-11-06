Стало известно, что построят на пустыре на Фурманова - Белинского в Екатеринбурге

Фото: Archinform

Мэрия Екатеринбурга опубликовала проект жилого комплекса, который планируется построить на пересечении улиц Белинского и Фурманова. Напомним, что пустырь, который здесь находится был одним из мест, которое предлагали в качестве альтернативной площадки для возведения храма Святой Екатерины.

Общая площадь проектируемой территории в границах улиц Фурманова, Белинского, Большакова и русла реки Исеть составляет 5 гектаров, из них под жилую застройку отдадут 3,41. Площадь жилого комплекса - 53 тысячи квадратных метров. Кроме жилья в квартале планируется строительство детского сада на 150 мест, а также подземного паркинга на 763 машино-места и открытых автостоянок на 24 автомобиля.

Проект разработала компания Archinform. Общественные обсуждения будущей застройки продлятся до 4 декабря 2020 года. Проекты жилого комплекса начнут показывать в холле 2-го этажа здания мэрии уже сегодня, а закончат - 20 ноября.