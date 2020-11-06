Куда сдавать старые покрышки и батарейки в Екатеринбурге: отвечает заместитель министра

Старые покрышки нельзя выбрасывать в лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Куда сдавать старые автомобильные покрышки и использованные батарейки в Екатеринбурге? Этими вопросами задаются многие жители уральской столицы. На них в эфире телеканала ОТВ ответил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Егор Свалов.

КУДА СДАВАТЬ БАТАРЕЙКИ

- Ближайший завод по переработке батареек расположен в Челябинске. Переработка стоит недешево, потому что в элементах питания есть опасные химические элементы.

Сбором батареек занимаются крупные торговые сети, которые продают электронику, а также одна известная шведская сеть. Также производители батареек периодически проводят акции по сбору и пытаются ввести это в систему. Затраты им потом будут компенсировать за счет экологического сбора.

КУДА СДАВАТЬ СТАРЫЕ АВТОМООБИЛЬНЫЕ ПОКРЫШКИ

- Автомобильные покрышки берут в меньшем объеме, нежели они образуются. Они не относятся к твердым коммунальным отходам, поэтому региональные операторы их не принимают.

Есть в Свердловской области несколько предприятий, которые занимаются переработкой автопокрышек. Крупное предприятие находится в Нижнем Тагиле, они рассматривают возможность открыть представительство в Екатеринбурге.

Эти предприятия заключают договора с автосервисами. Поэтому можно обратиться в крупные автосервисы и за небольшую плату сдать туда шины. Автовладелец должен понимать, что нельзя просто так выбросить покрышки.